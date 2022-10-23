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«Спартак» — «Химки»: форвард красно-белых Мелёшин забил свой первый гол в РПЛ

«Спартак» — «Химки»: форвард красно-белых Мелёшин забил свой первый гол в РПЛ
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В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит встреча в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Спартак» принимает подмосковные «Химки». На 86-й минуте красно-белые ведут со счётом 3:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 83-й минуте гол забил нападающий «Спартака» Павел Мелёшин. Для 18-летнего форварда этот мяч стал первым в рамках РПЛ. Автором голевой передачи стал полузащитник Даниил Зорин, для которого эта встреча является дебютной в чемпионате России.

На второй минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов, на 18-й минуте Шамар Николсон удвоил счёт. Ямайский форвард оформил дубль на 63-й минуте, доведя счёт до разгромного.

«Спартак» не заметил потери тренера! «Химки» — вдребезги. Онлайн 14-го тура РПЛ «Спартак» не заметил потери тренера! «Химки» — вдребезги. Онлайн 14-го тура РПЛ
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