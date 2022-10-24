Симеоне считает, что Антуан Гризманн возвращается к прежней форме

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Бетисом» (2:1) в рамках 11-го тура Ла Лиги высказался о подходе к делу своих футболистов и рассказал о возвращении форварда Антуана Гризманна к былой форме. Французский футболист в матче оформил дубль.
«После «Севильи» мы улучшили подход к матчам. Когда у вас есть талант, вам нужно правильное отношение к работе. Оно важнее таланта. Ребята показали хороший результат в матче с «Бетисом». Нам понадобится вся команда по ходу сезона.
Есть ситуации, которые нам нужно улучшить. Понятно, что мы должны говорить об этом между собой. У нас есть возможности для их улучшения. Это наша работа как тренерского штаба.
Кажется, мы видим старого Гризманна, который ведёт игру. Нам нужны лидеры. Он понимает своих товарищей по команде, и у нас формируется хороший командный дух», — приводит слова Симеоне Marca.
Видеообзор. «Бетис» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:
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