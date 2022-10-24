Журналисты не задали Семаку ни одного вопроса на пресс-конференции после «Зенит» — «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не получил от журналистов ни одного вопроса на пресс-конференции после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», передаёт корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

После этой победы санкт-петербургский «Зенит» набрал 36 очков и ещё увереннее закрепился на вершине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, оторвавшись от идущего на второй строчке московского «Спартака» на семь очков. «Сочи» остался на восьмом месте, у команды 20 очков. Действующий чемпион страны — «Зенит».

В следующем туре чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 30 октября на стадионе ФК «Краснодар». Начало игры — в 18:30 мск.