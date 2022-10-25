В РФС высказались о возможной интеграции клубов из присоединённых территорий

Представители Российского футбольного союза (РФС) высказались о возможности интеграции клубов с присоединённых к Российской Федерации территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российские футбольные турниры.

«Развитие футбола на всей территории нашей страны было и остается приоритетом Российского футбольного союза. Эту работу РФС проводит совместно с правительством Российском Федерации и другими органами исполнительной власти», — цитирует заявление службы коммуникации РФС «РБ Спорт».

Напомним, что накануне стало известно, что футбольные команды Севастополя и Крыма с 2023 года смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой.

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Президент РФС ответил на вопрос о крымском футболе.