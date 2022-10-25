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Медведев: можно ли назвать «Зенит» российским «Манчестер Сити»? «Зенит» — это «Зенит»

Медведев: можно ли назвать «Зенит» российским «Манчестер Сити»? «Зенит» — это «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на сравнение сине-бело-голубых с «Манчестер Сити».

«Можно ли назвать «Зенит» российским «Манчестер Сити»? «Зенит» — это «Зенит», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Завершился 14-й тур Российской Премьер-Лиги. Лидером остался санкт-петербургский «Зенит» (36 очков), который забил в ворота «Сочи» семь безответных мячей. Идущий вторым «Спартак» (29) также одержал крупную победу – со счётом 5:0 красно-белые обыграли «Химки». ЦСКА (26) и «Ростов» (26) занимают третью и четвёртую позиции. Команды в этом туре потеряли очки, не сумев обыграть соответственно «Оренбург» (19, девятое место) и «Факел» (12, 13-я позиция).

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