Президент «Урала»: нас не вызывали на совещание с правительством по поводу Fan ID

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос по поводу вызова руководителей клубов Российской Премьер-Лиги на совещание с Госдумой и Министерством спорта по поводу оптимизации или возможной отмены системы паспортов болельщика Fan ID.
«Пока никто ничего не говорит. Сейчас, может, другие задачи стоят перед Думой и организациями, которые ведут Fan ID. Мы готовы приехать в любое время и вместе обсудить вопросы по Fan ID. Правительство сейчас обсуждает закон, что-то решает, не знаю, к чему придут, но нас пока не вызывали», — сказал Иванов Metaratings.ru.
Напомним, Fan ID был введён в некоторых городах, начиная с сезона-2022/2023. Однако введение паспортов болельщика сопровождается рядом проблем. Активные фанаты многих клубов по-прежнему бойкотируют матчи, желающие оформить Fan ID сталкиваются с разного рода сложностями и техническими сбоями, посещаемость стадионов резко снизилась.
- 26 октября 2022
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