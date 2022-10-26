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«Интер» — «Виктория» Пльзень: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45

«Интер» — «Виктория» Пльзень: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45
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Сегодня, 26 октября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Интер» сыграет с пльзеньской «Викторией». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Виктория» Пльзень.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с шведским рефери Андреасом Экбергом.

Миланский «Интер» в четырёх матчах набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. Пльзеньская «Виктория» (4) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (12) и «Барселона» (4), которые также проведут свой матч сегодня. Действующий победитель Лиги чемпионов — «Реал».

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