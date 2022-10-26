Экс-тренер «Локомотива» Давидс: готов вернуться в Россию, если поступит предложение

Фадлу Давидс, бывший ассистент экс главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбаура, заявил, что готов вернуться в Россию. В стане железнодорожников Фадлу провел три матча, проработав 18 дней.

«Да, определённо готов вернуться в Россию. У молодых российских игроков, проходящих через систему, огромный потенциал. Им нужен импульс, правильный подход. У вас отличная лига, прекрасная страна, чтобы заниматься в ней футболом. И если у меня будет возможность, я ей непременно воспользуюсь, никаких проблем», — цитирует Давидса «РБ Спорт».

Красно-зелёные после 14 туров Российской Премьер-Лиги идут на 14-м месте, в зоне стыковых матчей. Железнодорожники набрали 12 очков. «Зенит» лидирует в российском первенстве.