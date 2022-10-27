Олейников — о ситуации с Зобниным и Гаичем: фэйр-плей, не фэйр-плей — это же дерби!

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников прокомментировал ситуацию перед голом ЦСКА в ворота «Спартака» в московском дерби (2:2).
«Гаич-то не понял, что Зобнин хочет. Да и никто бы не понял! На поле всё происходит очень быстро. Зобнин просто взял и остановился. Считаю, Гаич всё сделал правильно, продолжил атаку команды. Уже много раз говорили и объясняли: если хочешь, чтобы игра остановилась, выбей мяч в аут. Зобнин сам виноват, что перестал бежать. Конечно, Гаич подхватил мяч, а ЦСКА убежал в контратаку и забил гол. Если кого и винить в этом голе, то только Зобнина.
Фейр-плей, не фейр-плей… Это же дерби! В таком моменте, когда ты бежишь, хочешь отобрать мяч, точно не понимаешь, что соперник делает или хочет показать тебе. Возможно, Зобнин просто сам упустил мяч, и это технический брак. Как понять в игре, что хотел Зобнин, я не представляю. В пылу борьбы, когда тебя захлёстывают эмоции, это нереально», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»:
- 27 октября 2022
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