Роберто Мартинес: Де Брёйне — одна из звёзд не только сборной Бельгии, но и мундиаля

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине Де Брёйне, который является одним из лидеров своей национальной команды, а также о статусе футболиста в рамках предстоящего чемпионата мира в Катаре.
«У нас есть игроки, которые находятся на пике своей карьеры, и для меня Де Брёйне — лучший плеймейкер в мировом футболе. Он получил самую высокую позицию среди бельгийских игроков в голосовании «Золотого мяча». Роль, которую он играет в «Манчестер Сити», и то, как он развивается, делают его одной из звёзд турнира, а не только сборной Бельгии», — приводит слова Мартинеса talkSPORT.
Напомним, чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября. В матче-открытии сборная Катара, которая является хозяйкой турнира, сыграет с Эквадором.
Де Брёйне преподали урок уличного футбола
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