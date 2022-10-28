Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 15-го тура

Сегодня, 28 октября, матчем «Оренбург» — «Факел» стартует 15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч тура состоится 30 октября – встретятся «Краснодар» и «Зенит».



В 15-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:



28 октября, пятница:

«Оренбург» — «Факел» (Оренбург, 17:00 мск);

29 октября, суббота:

«Динамо» — «Химки» (Москва, 14:00 мск);

«Ахмат» – «Ростов» (Грозный, 16:30 мск);

«Локомотив» — ЦСКА (Москва, 19:00 мск);

30 октября, воскресенье:

«Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород» (Самара, 14:00 мск);

«Сочи» — «Урал» (Сочи, 14:00 мск);

«Спартак» — «Торпедо» (Москва, 16:30 мск);

«Краснодар» — «Зенит» (Краснодар, 19:30 мск).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 36 очков. Второе место занимает «Спартак» (29), третье — ЦСКА (26).