Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 15-го тура
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Сегодня, 28 октября, матчем «Оренбург» — «Факел» стартует 15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч тура состоится 30 октября – встретятся «Краснодар» и «Зенит».
В 15-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
28 октября, пятница:
- «Оренбург» — «Факел» (Оренбург, 17:00 мск);
29 октября, суббота:
- «Динамо» — «Химки» (Москва, 14:00 мск);
- «Ахмат» – «Ростов» (Грозный, 16:30 мск);
- «Локомотив» — ЦСКА (Москва, 19:00 мск);
30 октября, воскресенье:
- «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород» (Самара, 14:00 мск);
- «Сочи» — «Урал» (Сочи, 14:00 мск);
- «Спартак» — «Торпедо» (Москва, 16:30 мск);
- «Краснодар» — «Зенит» (Краснодар, 19:30 мск).
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 36 очков. Второе место занимает «Спартак» (29), третье — ЦСКА (26).
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