Хесус Медина ответил на вопрос о борьбе ЦСКА за чемпионство в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице на фоне потерянных очков в последних турах, а также оценил шансы на чемпионство.

«Есть ли надежда на чемпионство? Мы не теряем надежду. Лидер отдалился, но мы всё время в полной уверенности, что нам по силам побороться за первое место. Да, в последних матчах мы создавали много эпизодов, но не могли развить наше преимущество в голы. В итоге какое-то количество очков потеряли и недобрали. Но я считаю, что команда играет достаточно уверенно — надо продолжать поступательные движения. Мы сыграли лишь первый круг», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

ЦСКА занимает после 15 туров Российской Премьер-Лиги третье место чемпионата, команда набрала 29 очков. Лидером является «Зенит», набравший 36 очков.