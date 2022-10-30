Хави думал, что победный гол Левандовского на 90+3-й минуте отменят из-за офсайда

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:0). Решающий мяч на «Месталье» уже в компенсированное время с передачи Рафиньи забил польский форвард сине-гранатовых Роберт Левандовски.



«Наш гол – качественный. Роберт для того и находится здесь, чтобы менять ситуацию в нашу пользу. Я в тот момент подумал, что из-за динамики, с которой мы играем, его гол всё равно отменят из-за офсайда. Могла быть ничья, и это была бы драма.



«Барселона» заслужила победу, которая для нас очень важна. Команда значительно улучшилась. Мы боремся за лидерство и хотим продолжать оказывать давление на «Реал», – приводит слова Хави Marca.



Каталонцы набрали 31 очко после 12 матчей и догнали «Реал», но мадридцы провели на одну игру меньше. 30 октября команда Карло Анчелотти примет на «Сантьяго Бернабеу» «Жирону».

Новость по теме Пике сидел без бутс и щитков, когда Кунде понадобилась замена. Со шнуровкой помог Бускетс