Экс-защитник «Зенита» Веденеев: всем не терпится, чтобы кто-нибудь «шлёпнул» команду
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Краснодаром» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Всем не терпится, чтобы кто-нибудь «шлёпнул» «Зенит», но, скорее всего, в матче в Краснодаре ничего такого не будет.
Многие команды не имеют хорошей обороны, а защищаться всей командой не могут, пытаются играть в атакующий футбол с плохими защитниками… И в игре «Зенита» с «Краснодаром» всё как раз от этого во многом зависит — будут они играть в атаку или постараются сзади «ноль» удержать», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».
Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 30 октября. Начало — в 17:30 мск. «Зенит» с 36 очками занимает в турнирной таблице первое место. «Краснодар» (24) — шестой.
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