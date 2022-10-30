Защитник «Барселоны» Кунде раскритиковал Ла Лигу за календарь матчей
Поделиться
Футболист «Барселоны» Жюль Кунде, который из-за повреждения досрочно покинул поле в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:0), резко высказался в адрес организаторов турнира за составление календаря игр.
«Моя травма? Думаю, это просто перенапряжение, ничего серьёзного. Организаторам следует чуть больше думать о футболистах. Мы идём по сумасшедшему пути, желая провести так много матчей. Однако тех, кто наверху, это явно не беспокоит», — приводит слова Кунде L'Equipe.
23-летний Кунде в 10 матчах нынешнего сезона отдал три результативные передачи.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
10:45
-
10:28
-
10:25
-
10:19
-
10:08
-
10:05
-
10:04
-
10:00
-
09:53
-
09:39
-
09:28
-
09:28
-
09:24
-
09:18
-
09:16
-
09:11
-
09:00
-
08:25
-
07:14
-
06:58
-
06:22
-
05:52
-
04:53
-
04:15
-
03:47
-
03:31
-
03:04
-
02:56
-
02:36
-
02:32
-
01:40
-
01:38
-
01:24
-
01:00
-
00:39
Партнерский контент