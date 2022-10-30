Защитник «Барселоны» Кунде раскритиковал Ла Лигу за календарь матчей

Футболист «Барселоны» Жюль Кунде, который из-за повреждения досрочно покинул поле в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:0), резко высказался в адрес организаторов турнира за составление календаря игр.

«Моя травма? Думаю, это просто перенапряжение, ничего серьёзного. Организаторам следует чуть больше думать о футболистах. Мы идём по сумасшедшему пути, желая провести так много матчей. Однако тех, кто наверху, это явно не беспокоит», — приводит слова Кунде L'Equipe.

23-летний Кунде в 10 матчах нынешнего сезона отдал три результативные передачи.

Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:

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