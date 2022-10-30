Дмитрий Кузнецов: Вагнер Лав уже не смог бы попылить в ЦСКА. Не надо себя обманывать

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов выразил мнение, что 38-летний нападающий «Спорт Ресифи» Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА, не смог бы сейчас выступать в РПЛ.
«Вагнер Лав уже не смог бы попылить в ЦСКА. Давайте найдём кого-нибудь в ЛФЛ, кто забивает по восемь, и возьмём играть в команду мастеров РПЛ. Это смешно. Он забивает — молодец. Но физиологию не обманешь: не сможет играть на том уровне, на котором сейчас играют. Не надо себя обманывать. Десять минут он сможет играть… Брать его на 10 минут?» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Нападающий защищал цвета армейского клуба с 2004 по 2012 год, а также после отрезка в чемпионате Бразилии в 2013 году. С ЦСКА Вагнер Лав в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.
- 30 октября 2022
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