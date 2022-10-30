Кавани может пропустить чемпионат мира из-за травмы, полученной в игре с «Барселоной»

Нападающий сборной Уругвая и «Валенсии» Эдинсон Кавани получил травму в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:1). 35-летний футболист досрочно покинул поле из-за травмы лодыжки. Об этом сообщил главный тренер валенсийской команды Дженнаро Гаттузо.

«У Кавани дискомфорт в лодыжке. Мы должны увидеть, что с его состоянием, потому что он ещё до матча был нездоров», — приводит слова Гаттузо Globo.

Кавани получил повреждение за три недели до старта чемпионата мира в Катаре, где сборная Уругвая сыграет на групповом этапе с Португалией, Ганой и Кореей.

Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:

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