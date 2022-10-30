Фомин: играть за Россию — мечта детства. Поеду, если вызовут на матч с Таджикистаном

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос, поедет ли в расположение сборной России по футболу в случае вызова на товарищеский матч с командой Таджикистана.



«Матчи сборной для меня всегда важны. Играть за Россию — мечта детства. С удовольствием поеду, если вызовут на матч с Таджикистаном», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Встреча между сборными России и Таджикистана пройдёт в четверг, 17 ноября, в Душанбе (Таджикистан) на Центральном республиканском стадионе. Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени. Ранее также появлялась информация, что подопечные Валерия Карпина могут сыграть товарищескую встречу со сборной Узбекистана 20 ноября.