Фомин: играть за Россию — мечта детства. Поеду, если вызовут на матч с Таджикистаном
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос, поедет ли в расположение сборной России по футболу в случае вызова на товарищеский матч с командой Таджикистана.
«Матчи сборной для меня всегда важны. Играть за Россию — мечта детства. С удовольствием поеду, если вызовут на матч с Таджикистаном», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Встреча между сборными России и Таджикистана пройдёт в четверг, 17 ноября, в Душанбе (Таджикистан) на Центральном республиканском стадионе. Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени. Ранее также появлялась информация, что подопечные Валерия Карпина могут сыграть товарищескую встречу со сборной Узбекистана 20 ноября.
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