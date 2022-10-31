Гаджиев – об удалении Гогниева за споры с судьёй: нельзя переступать грани и оскорблять

Известный тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на эпизод с удалением главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:6). Напомним, наставник подмосковной команды получил красную карточку за перепалку с арбитром.

«Темперамент у людей разный. У него более выражена подвижная нервная система. Одни люди более эмоциональны, другие — менее. Но в любом случае есть общие правила поведения для всех. И их нужно соблюдать, что не всегда удаётся. Даже именитым тренерам — Моуринью, Фергюсону. И нашим специалистам тоже.

В любом случае существуют какие-то рамки, переступать которые нежелательно. Гогниеву нужно быть посдержаннее в этом плане. Понятно, что ситуация непростая — высокое давление и ответственность. Задатки тренера у Гогниева неплохие, но переступать грани нежелательно.

Я не знаю, какой разговор был с судьёй. Если не было оскорблений – ну, бывает. В русском языке люди часто используют мат, но он далеко не всегда бывает оскорбительным. Можно сказать: «Ну что же ты». А с другой стороны, можно сказать, например: «Ты негодяй». Вот этого нельзя допускать – оскорблений. Никого нельзя оскорблять. Если не оскорбил, а просто говорил эмоционально, то это куда ни шло.

Дисквалификация в любом случае будет, но умеренная. Гогниеву хочется пожелать, чтобы делал выводы. Он может стать хорошим тренером, но нужно управлять эмоциями», – приводит слова Гаджиева Metaratings.