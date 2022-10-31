Колосков: Миранчук и Головин забили, но зачем делать из этого бенефис? Забили и забили
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о голах полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в матчах за «Монако» и «Торино».
«Я поражаюсь. Чему удивляться? Зачем они туда поехали? Сидеть на скамейке и штаны протирать где-то? Они поехали туда, чтобы показать своё мастерство, класс и уровень.
Миранчук и Головин забили, но зачем делать из этого какой-то бенефис и банкет заказывать? Молодцы. Но где гарантии, что в следующем матче Головин и Миранчук не сядут на скамейку? Мастерство определяет стабильность.
Если они забьют в следующих пяти матчах, то можно о чём-то говорить и петь дифирамбы. А сейчас — забили и забили. Они для этого туда и поехали», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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