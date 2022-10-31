«Атлетико» и «Милан» намерены подписать форварда «Челси»

Нападающий «Челси» Армандо Броя входит в сферу интересов мадридского «Атлетико» и «Милана». Об этом сообщает Calciomercato.com.

21-летний албанец, родившийся в Англии, по ходу нынешнего сезона стал игроком обоймы основного состава лондонского клуба. В 14 матчах за команду в текущей кампании он забил один мяч, проведя на поле 273 минуты. Соглашение между сторонами истекает в 2028 году. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.

«Челси» набрал 21 очко в 12 матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги и занимает в турнирной таблице шестое место. В следующем матче команда Грэма Поттера сыграет с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов, а затем дома встретится с «Арсеналом» в АПЛ.

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