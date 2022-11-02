В Евпатории пройдёт турнир для команд Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В Крыму пройдёт турнир по футболу среди команд Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает «Крым24».



«В турнире примут участие команды из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Республики Крым и Севастополя», — заявили в пресс-службе министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.



С 3 по 9 ноября в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» состоится турнир по футболу среди юношей не старше 17 лет «Кубок нового поколения». Мероприятие пройдёт в Евпатории на базе Академии футбола Крыма.



Отметим, что футбольные команды Севастополя и Крыма с 2023 года смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой Футбольной национальной лиги.