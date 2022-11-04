Соболев: я не сделал ничего суперского и не могу назвать этот сезон лучшим в карьере

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил свои показатели в текущем сезоне и рассказал о конкуренции с партнёром по атаке красно-белых Шамаром Николсоном.



«Сейчас говорят, что Соболев в этом сезоне очень хорош. Но год назад я набрал 21 очко по гол+пас, два года назад ― 20. Сейчас у меня 15. По факту разница небольшая, просто «Спартак» играет ярко и побеждает, поэтому обо мне так говорят. Я не могу сказать, что это мой лучший сезон в карьере. Посмотрим, как он закончится. Но на сейчас ничего суперского я не сделал: где-то забиваю, где-то отдаю.



При Ваноли не всегда был основным? Я просто работал. У меня бывало такое и при Тедеско, и при Витории. При Ваноли играл Шамар, он забивал ― это конкуренция. Сейчас я основной, но если два матча сыграю плохо ― будут вопросы. Абаскаль мне доверяет, и мне хочется это оправдывать. Я понимаю, что если сыграю плохо, то сяду на замену, потому что Шамар ― хороший форвард, который готов забрать у меня это место. Сейчас он забивает, так что точно будет готов. Он мотивирует меня, а я мотивирую его», – сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»: