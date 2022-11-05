«Шахтёр» зимой будет готов рассмотреть предложения о продаже Мудрика за сумму от € 60 млн

Украинский «Шахтёр» в зимнее трансферное окно будет готов продать одну из главных звёзд клуба Михаила Мудрика за компенсацию в размере от € 60 млн и выше, сообщает в своём «твиттере» журналист Бен Якобс.

«Позиция «Шахтёра» не изменилась после того, как команда вылетела из Лиги чемпионов. Клуб всегда был открыт для его продажи в январе. Мудрику сказали, что он может покинуть команду, но только за правильную цену. Его стоимость выросла после удивительных выступлений в ЛЧ.



«Шахтёр» будет рассматривать предложения в размере 60 миллионов евро, несмотря на то, что клуб намекал на увеличение цены до 100 миллионов», — написал журналист.

Напомним, Мудрик — воспитанник харьковского «Металлиста». Также он был в академии «Днепра», а с 2018 года играет в составе «Шахтёра». В нынешнем сезоне на его счету семь голов и семь результативных передач в 12 матчах чемпионата Украины и Лиги чемпионов.

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