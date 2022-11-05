Мелкадзе: фол Соболева — жёлтая карточка. Одна у него уже была, а 1+1 — это сколько будет?

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал скандальный эпизод матча с московским «Спартаком» (1:1) с участием нападающего гостей Александра Соболева.
«Мне кажется, что все видели фол Соболева в первом тайме. Это явная жёлтая карточка. Одна у него уже была, а 1+1 — это сколько будет? Меня уже мало что может удивить. Может быть, это просто на наши матчи так попадают судейские ошибки. Бывает, конечно же, такое, что и в нашу сторону ошибаются. Если бы Соболеву дали красную карточку, игра была бы совсем другой», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Соболев попал локтем в голову полузащитнику «Сочи» Артуру Юсупову. Главный арбитр встречи Артём Чистяков не показал за данное нарушение форварду красно-белых жёлтую карточку, которая могла бы стать второй для Соболева в этом матче.
- 5 ноября 2022
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