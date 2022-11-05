«Больше всех рад «Зенит». Александр Мостовой — о ничьей в матче «Сочи» — «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре «Спартака» и «Сочи», которая завершилась вничью — 1:1.



«Удивило, что «Спартак» не смог выиграть. С другой стороны, всегда бывают такие срывы. «Сочи» загнан в угол — они себя плохо чувствуют, а на «Спартак» всегда настраиваются. Преподнесли небольшой сюрпризик.



Хорошо, что у «Спартака» есть Промес, который отвечает за активность и креатив. Поле немного помешало быстрому футболу. Хотя обе команды были в равных условиях. Когда-то потеря очков должна была произойти.



Сейчас больше всех рад «Зенит». Если сегодня победят, то оторвутся ещё на два очка. «Спартаку» надо радоваться, что не проиграли. Ведь ещё и Соболева могли удалить в первом тайме. Так что немного повезло», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.