«Всё кончено. Я не рискую клубом». Стали известны подробности ухода Месси из «Барселоны»

Стали известны подробности ухода аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси из «Барселоны» в 2021 году.
По информации журналиста Гильема Балагу, которую он приводит в своей биографии Лионеля Месси, одобренной семьёй игрока, вопрос о заработной плате аргентинца в «Барселоне» не был камнем преткновения. Месси согласился на снижение зарплаты на первый год действия нового контракта на 75% и на 50% в течение всего срока действия соглашения. На такой шаг не пошёл ни один игрок каталонского клуба летом 2021 года.
Главное требование, которое было выдвинуто стороной Месси при переговорах, — усиление состава команды, приобретение футболистов с целью повышения конкурентоспособности «Барселоны». Но и это требование не было главным, для аргентинца самым важным было остаться в клубе.
Первоначально новый договор был согласован и 5 августа 2021 года должно было быть объявлено о продлении контракта. Однако тогдашний президент «Барселоны» Жоан Лапорта позднее заявил отцу Месси Хорхе: «Я больше не хочу заниматься контрактом Месси. Всё кончено. Я не рискую клубом. Я собираюсь делать то, что хочу». После этого сомнений в том, что Месси покидает клуб, не осталось, и 5 августа было объявлено о его уходе.
Такое поведение Лапорты объясняется его ошибкой в расчёте финансов клуба. «Барселона» не могла позволить себе обещанные Месси усиления состава при сохранении его в команде, несмотря на то что президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заключил контракт с компанией CVC Capital Partners, который позволил бы каталонскому клубу сохранить Месси и усилить состав.
Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне
- 7 ноября 2022
-
13:28
-
13:25
-
13:17
-
13:09
-
13:07
-
13:00
-
12:58
-
12:47
-
12:32
-
12:30
-
12:22
-
12:16
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:45
-
11:43
-
11:35
-
11:23
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:50
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:01
-
09:55
-
09:43
-
09:38