Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это мог быть финал». Коман — о противостоянии «Баварии» и «ПСЖ»

«Это мог быть финал». Коман — о противостоянии «Баварии» и «ПСЖ»
Комментарии

Форвард «Баварии» Кингсли Коман высказался о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником немецкой команды стал «Пари Сен-Жермен».

«Это мог быть финал. Но это нормально, необходимо принять эту ситуацию. Нам будет противостоять очень сильный соперник с исключительной индивидуальностью. В финале 2020 года мы победили, а в прошлом сезоне вылетели в четвертьфинале, так что теперь снова наша очередь», — приводит слова Комана CalcioNews24.

В 2020 году команды встречались в финале Лиги чемпионов. На 59-й минуте единственный гол в матче забил Кингсли Коман, «Бавария» выиграла турнир.

Примечательно, что французский форвард является воспитанником академии «Пари Сен-Жермен». За основную команду парижан Коман провёл лишь три матча, после чего перешёл в «Ювентус», а позже – в «Баварию».

Новость по теме
Эксперты оценили шансы «ПСЖ» пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022