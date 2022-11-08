«Это мог быть финал». Коман — о противостоянии «Баварии» и «ПСЖ»

Форвард «Баварии» Кингсли Коман высказался о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником немецкой команды стал «Пари Сен-Жермен».



«Это мог быть финал. Но это нормально, необходимо принять эту ситуацию. Нам будет противостоять очень сильный соперник с исключительной индивидуальностью. В финале 2020 года мы победили, а в прошлом сезоне вылетели в четвертьфинале, так что теперь снова наша очередь», — приводит слова Комана CalcioNews24.



В 2020 году команды встречались в финале Лиги чемпионов. На 59-й минуте единственный гол в матче забил Кингсли Коман, «Бавария» выиграла турнир.

Примечательно, что французский форвард является воспитанником академии «Пари Сен-Жермен». За основную команду парижан Коман провёл лишь три матча, после чего перешёл в «Ювентус», а позже – в «Баварию».