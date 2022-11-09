Объявлены судейские назначения на матчи 17-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Так, первое московское дерби «Локомотив» — «Спартак» обслужит Владимир Москалёв. На воскресном дерби «Динамо» и ЦСКА будет работать Владислав Безбородов.

11 ноября (пятница)

Пари НН» – «Ахмат»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Анатолий Цветнов.

12 ноября (суббота)

«Урал» – «Факел»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мартынов.

«Торпедо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Валерий Данченко; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

13 ноября (воскресенье)

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Химки» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Егор Болховитин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Юрий Чеботарёв.