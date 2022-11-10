Лещук: в СМИ можно наговорить такого, что тренер или руководство назовёт тебя дураком

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на слова одноклубника Константина Тюкавина, который заявил, что недоволен малым количеством игрового времени. Лещук считает, что подобные заявления в СМИ не влияют положительно на ситуацию, а, наоборот, могут её усугубить.
«Тюкавин, как и я когда-то, сказал, что хочет получать больше игровой практики? Он посмотрел на меня — услышал, что я говорю, и решил пойти по тому же пути (смеётся).
Если серьёзно, то для молодых игроков это нормально, когда ты хочешь играть. Я Костю прекрасно понимаю, он выходит, делает результативные действия. Поэтому его желания разумны.
Заявления игрока в СМИ реально могут помочь по части попадания в состав? Да нет, конечно. Если бы это влияло, я бы каждую неделю говорил, что мне надо больше играть (смеётся).
На самом деле это никак не влияет. Можно, наоборот, наговорить такого, что потом тренер или руководство скажет, что ты дурак», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».
- 10 ноября 2022
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