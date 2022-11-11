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Сенников: обидно, что летом поля простаивают. Возможно, нам стоит перейти на «весна-осень»

Сенников: обидно, что летом поля простаивают. Возможно, нам стоит перейти на «весна-осень»
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о необходимости перехода чемпионата России на систему «весна-осень».

«Возможно, стоит перейти обратно на систему «весна-осень». Эксперимент был с этим переходом. Обидно, что в летний перерыв поля простаивают, когда находятся в хорошем состоянии, а приходится играть в ноябре. Немножко это, может быть, неправильно. Может, и стоит перейти, пока нет матчей сборных и еврокубков», – сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Чемпионат России по футболу проводится в формате «осень-весна» с сезона-2011/2012.

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