Константин Зырянов назвал игрока «Зенита» лучшим футболистом РПЛ в текущем сезоне

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов назвал лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

«Какой футболист лучше всех играет в РПЛ? Надо выделять из футболистов, кто выступает в команде, которая идёт на первом месте. Учитывая, что там один «Зенит», то я бы Вендела назвал. Он в этом сезоне играет сильно. Когда хочет играть, тогда играет достаточно сильно», — приводит слова бывшего полузащитника «Зенита» «Комсомольская правда».

25-летний бразильский полузащитник Вендел стал игроком петербургской команды в 2020 году, перейдя из португальского «Спортинга». В текущем сезоне на счету футболиста восемь голов и четыре голевые передачи в 19 матчах.

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