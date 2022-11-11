Динияр Билялетдинов: надеюсь, «Локомотив» сможет что-то противопоставить «Спартаку»

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов оценил готовность «Локомотива» к матчу со «Спартаком».

«В матче с ЦСКА я ждал какого-то усилия, какой-то страсти, борьбы через не могу, супердавления от «Локомотива». Но ничего из этого не получилось… Сейчас от матча со «Спартаком» я даже не знаю, чего ожидать. Понятно, что на бумаге «Спартак» фаворит, но дерби есть дерби. Надеюсь, что железнодорожники смогут что-то противопоставить, хотя явно психологическое и физическое состояние у большинства игроков «Локо» рознится, плюс есть разбалансировка игры в нападении», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Локомотив» и «Спартак» сыграют завтра, 12 ноября, начало матча запланировано на 19:30 мск. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, красно-белые расположились на второй строчке.