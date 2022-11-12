«Торпедо» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 12 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Торпедо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Главный арбитр матча — Сергей Карасёв (Москва).



Автозаводцы занимают 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 16 проведённых игр. «Торпедо» проиграло четыре последних матча в чемпионате России. «Зенит» располагается на первой строчке — у команды Сергея Семака 39 очков.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом круге «Зенит» дома обыграл «Торпедо» со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе сине-бело-голубых отметились Иван Сергеев и Малком.