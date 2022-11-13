Владимир Кузьмичёв рассказал, какую позицию необходимо усилить «Спартаку»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал, какую позицию нужно усилить «Спартаку» во время зимнего перерыва, а также предположил, способны ли красно-белые конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.



«Нужен хороший левый защитник – сейчас там играет правоногий игрок. А так довольно интересная, сбалансированная команда. Бороться с «Зенитом» будет тяжеловато – легионеры у «Зенита» довольно сильны и за одно трансферное окно это не решить. Я прогнозировал в начале сезона, что «Спартак» будет биться за второе-третье место – это очевидно. Если хорошего левого защитника удастся найти – команда спокойно закончит на втором месте. При удачном стечении обстоятельств – поборется за первое. Многое зависит от самого «Зенита». Если будет настраиваться на каждую игру – проблем не должно быть», – приводит слова Кузьмичёва Metaratings.



После 17 туров красно-белые отстают от возглавляющего турнирную таблицу РПЛ «Зенита» на шесть баллов. Матчи российского первенства возобновятся в марте 2023 года.

Новость по теме «Спартак» показал победную раздевалку после матча с «Локомотивом»