Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча «Динамо» — ЦСКА

Бывший тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов перед дерби ЦСКА и «Динамо» поделился мыслями о грядущем противостоянии. Матч состоится сегодня, 13 ноября, начало запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«ЦСКА и «Динамо» сейчас очень похожи, играют в быстрый, атакующий, комбинационный футбол. У «Динамо», может, не самый лучший старт сезона, но на это есть объективные причины. В любом случае интересно будет посмотреть матч между этими командами. Обе команды будут гореть желанием победить, чтобы оказаться выше в турнирной таблице», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. «Динамо» (26) — на шестой позиции.