М. Кержаков: история с Чистяковым и выеденного яйца не стоит. Хотели раздуть из мухи слона

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ситуации с защитником команды Дмитрием Чистяковым.
«У Чистякова была просто ошибка — всё. Остальное взяли с потолка. Слова Медведева? Это к Иванычу вопросы. Мы всё это прошли, перешагнули — ничего такого. После игры был выходной, через день собрались и забыли.
Гражданское общество сыграло? Мы и без этого бы разобрались — в этом нет сомнений. Просто хотелось, чтобы у людей, которые не в теме и не варятся в нашей кухне, не создавалось неправильного впечатления о порядочном человеке.
Может быть, эта ситуация и положительно на нас повлияла. Хотели раздуть из мухи слона, а история и выеденного яйца не стоит. У меня сомнений в Диме нет, он ещё будет играть», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 14 ноября 2022
-
13:26
-
13:24
-
13:14
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:08
-
12:59
-
12:56
-
12:47
-
12:44
-
12:31
-
12:24
-
12:16
-
12:16
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:54
-
11:49
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:04
-
11:03
-
11:00
-
10:58
-
10:54
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:14
-
10:13
-
10:11