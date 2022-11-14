М. Кержаков: история с Чистяковым и выеденного яйца не стоит. Хотели раздуть из мухи слона

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ситуации с защитником команды Дмитрием Чистяковым.

«У Чистякова была просто ошибка — всё. Остальное взяли с потолка. Слова Медведева? Это к Иванычу вопросы. Мы всё это прошли, перешагнули — ничего такого. После игры был выходной, через день собрались и забыли.



Гражданское общество сыграло? Мы и без этого бы разобрались — в этом нет сомнений. Просто хотелось, чтобы у людей, которые не в теме и не варятся в нашей кухне, не создавалось неправильного впечатления о порядочном человеке.



Может быть, эта ситуация и положительно на нас повлияла. Хотели раздуть из мухи слона, а история и выеденного яйца не стоит. У меня сомнений в Диме нет, он ещё будет играть», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.