Литвинов: первый тренер приводил в пример Аршавина, Кержакова. Говорил, могу этого достичь
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Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов рассказал, что его первый тренер считал, что он может достичь уровня Андрея Аршавина и Александра Кержакова.
«Первый всегда подбадривал меня и говорил: «Ты должен делать сейчас всё, что можешь, выкладываться по полной, чтобы потом попасть в сборную». Он приводил примеры, показывал игроков, которые играют в сборной, и говорил, что и я могу этого достичь.
Кого приводили в пример? На тот момент звёздами были Аршавин, Кержаков. Когда они приехали в Воронеж, и мы были на этой игре, папа говорил, что, если я буду доказывать каждую игру и тренировку, могу добиться этого», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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