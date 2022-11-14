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Литвинов: первый тренер приводил в пример Аршавина, Кержакова. Говорил, могу этого достичь

Литвинов: первый тренер приводил в пример Аршавина, Кержакова. Говорил, могу этого достичь
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Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов рассказал, что его первый тренер считал, что он может достичь уровня Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

«Первый всегда подбадривал меня и говорил: «Ты должен делать сейчас всё, что можешь, выкладываться по полной, чтобы потом попасть в сборную». Он приводил примеры, показывал игроков, которые играют в сборной, и говорил, что и я могу этого достичь.

Кого приводили в пример? На тот момент звёздами были Аршавин, Кержаков. Когда они приехали в Воронеж, и мы были на этой игре, папа говорил, что, если я буду доказывать каждую игру и тренировку, могу добиться этого», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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