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Валерий Карпин рассказал о состоянии Баринова и Миранчука после матча со «Спартаком»

Валерий Карпин рассказал о состоянии Баринова и Миранчука после матча со «Спартаком»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии футболистов «Локомотива» Дмитрия Баринова и Антона Миранчука после игры 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Психологически Миранчук и Баринов — не очень. Если бы они выиграли у «Спартака», приехали бы в сборную веселые и довольные», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайшие — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

Отметим, что работу в сборной Валерий Карпин совмещает с работой в «Ростове».

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