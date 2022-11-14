Валерий Карпин рассказал о состоянии Баринова и Миранчука после матча со «Спартаком»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии футболистов «Локомотива» Дмитрия Баринова и Антона Миранчука после игры 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Психологически Миранчук и Баринов — не очень. Если бы они выиграли у «Спартака», приехали бы в сборную веселые и довольные», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайшие — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).



Отметим, что работу в сборной Валерий Карпин совмещает с работой в «Ростове».