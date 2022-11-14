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Валерий Карпин назвал своё главное жизненное правило

Валерий Карпин назвал своё главное жизненное правило
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, какое правило считает главным в своей жизни.

«Чувствую ли, что я счастливый человек? В чём? Дома счастливый. По жизни? Полного счастья не бывает в принципе.

Главное жизненное правило — быть честным», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, с 17 ноября в Okko будет эксклюзивно доступен документальный фильм «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!», посвящённый легендарному российскому футболисту и тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.

Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи в рамках осенних сборов. 17 ноября сборная России сыграет с национальной командой Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана.

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