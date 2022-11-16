Лапорта: зимой «Барселона» не сможет подписать игроков
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб не купит новых игроков в зимнее трансферное окно.
«По правилам финансовых законов мы не сможем покупать игроков в зимнее трансферное окно. Мы пытаемся убедить лигу позволить нам другие такие операции», – цитирует Лапорту Efe.
Ранее появлялась информация, что подписание Гюндогана — приоритет для «Барселоны». Если переход немецкого футболиста сорвётся, то в клубе намерены сконцентрироваться на трансфере Тилеманса. Хавбеки «Челси» Канте и Жоржиньо фигурировали в новостях про «Барселону» ранее.
«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»:
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