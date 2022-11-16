Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта: зимой «Барселона» не сможет подписать игроков

Лапорта: зимой «Барселона» не сможет подписать игроков
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб не купит новых игроков в зимнее трансферное окно.

«По правилам финансовых законов мы не сможем покупать игроков в зимнее трансферное окно. Мы пытаемся убедить лигу позволить нам другие такие операции», – цитирует Лапорту Efe.

Ранее появлялась информация, что подписание Гюндогана — приоритет для «Барселоны». Если переход немецкого футболиста сорвётся, то в клубе намерены сконцентрироваться на трансфере Тилеманса. Хавбеки «Челси» Канте и Жоржиньо фигурировали в новостях про «Барселону» ранее.

«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Жерар Пике не стал легендой в футболе. Но «Барселона» его не забудет никогда Жерар Пике не стал легендой в футболе. Но «Барселона» его не забудет никогда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022