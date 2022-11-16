Лапорта: скоро мы проведём с Дембеле переговоры о продлении контракта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в скором времени каталонцы проведут переговоры о продлении контракта с полузащитником Усманом Дембеле.

«Усман счастлив и мотивирован, скоро у нас появится время для начала переговоров касательно его соглашения», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Предыдущее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекло 30 июня 2022 года. Позднее стороны переподписали соглашение на два года с низкой суммой отступных: испанский клуб, испытывающий проблемы, подписал временный контракт с футболистом с его дальнейшим переподписанием и увеличением суммы отступных.



В нынешнем сезоне Дембеле в 20 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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