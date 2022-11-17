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Сергей Ташуев высказался о плохой результативности Гамида Агаларова

Сергей Ташуев высказался о плохой результативности Гамида Агаларова
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил плохую результативность российского нападающего Гамида Агаларова.

«В «Уфе» была сделана ставка на него одного. Команда практически всем составом оборонялась, а Гамид искал своего шанса в штрафной. В «Ахмате» же другой стиль игры и есть другие нападающие. Он привыкает к новым реалиям. То, что сейчас происходит с Гамидом, не совсем гладкий, но нормальный процесс.

Я хорошо знаю отца и дядю Гамида и понимаю, что они очень за него переживают. Когда разговаривал с Русланом (отцом), сказал ему: «Не переживай — парень работает». Гамид реально трудится, старается, пыхтит и понимает, что как мужчина он должен доказать всем, что способен играть на высоком уровне», – приводит слова Ташуева Sport24.

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