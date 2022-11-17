Магкеев: соперниками «Локомотива» после зимней паузы будем только мы сами
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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о перспективах железнодорожников во второй части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.
«Считаю, что соперниками «Локомотива» после зимней паузы будем только мы сами. Если мы проделаем определённую работу, хорошо подготовимся к сезону… Если мы сделали с Марко Николичем где-то 12 побед подряд, то почему мы сейчас это не можем повторить?
Мы ещё не начали этим составом работать с Михаилом Михайловичем (Галактионовым. — Прим. «Чемпионата»), но, как мне кажется, в первую очередь уклон будет на результат», — сказал Станислав Магкеев в эфире телеканала «Россия 24».
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-го тура.
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