Магкеев: соперниками «Локомотива» после зимней паузы будем только мы сами

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о перспективах железнодорожников во второй части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Считаю, что соперниками «Локомотива» после зимней паузы будем только мы сами. Если мы проделаем определённую работу, хорошо подготовимся к сезону… Если мы сделали с Марко Николичем где-то 12 побед подряд, то почему мы сейчас это не можем повторить?

Мы ещё не начали этим составом работать с Михаилом Михайловичем (Галактионовым. — Прим. «Чемпионата»), но, как мне кажется, в первую очередь уклон будет на результат», — сказал Станислав Магкеев в эфире телеканала «Россия 24».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-го тура.