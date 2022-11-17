Чепчугов: Россия могла бы побороться за самые высокие места на ЧМ-2022

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о предстоящем чемпионате мира — 2022, который стартует 20 ноября. По мнению экс-футболиста, сборная России могла бы побороться за серьёзные достижения на мундиале в Катаре.

«Не хотелось бы выделять какие-то сборные в качестве фаворитов. Но хочется отметить, что ФИФА смешала политику со спортом и не допустила сборную России.

Я считаю, что российская команда достаточно сильна и могла бы побороться за самые высокие места на предстоящем мундиале, если бы туда попала.

За кого буду болеть? Я за красивый футбол. Хочу пожелать удачи всем сборным», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.