Чепчугов: Россия могла бы побороться за самые высокие места на ЧМ-2022
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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о предстоящем чемпионате мира — 2022, который стартует 20 ноября. По мнению экс-футболиста, сборная России могла бы побороться за серьёзные достижения на мундиале в Катаре.
«Не хотелось бы выделять какие-то сборные в качестве фаворитов. Но хочется отметить, что ФИФА смешала политику со спортом и не допустила сборную России.
Я считаю, что российская команда достаточно сильна и могла бы побороться за самые высокие места на предстоящем мундиале, если бы туда попала.
За кого буду болеть? Я за красивый футбол. Хочу пожелать удачи всем сборным», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.
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