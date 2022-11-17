Жиру: ЧМ в Катаре может стать моим последним турниром в сборной, но не буду делать анонсов

Форвард сборной Франции Оливье Жиру поделился впечатлениями от вызова на чемпионат мира, своей роли в команде, а также о том, станет для него предстоящий мундиаль последним крупным соревнованием в составе трёхцветных.

«Я очень счастлив быть здесь, это большая гордость. Главный тренер [Дидье Дешам] уже определился касательно моей роли. Как только я понадоблюсь, то постараюсь привнести свой вклад в команду.

Нахожусь ли я в своей лучшей форме? Не знаю, раньше я тоже делал вещи в стиле Златана [Ибрагимовича]. Мне нравятся акробатические голы. Физически чувствую себя хорошо, мне комфортно в своём клубе и в сборной Франции. Это насыщенный период для меня. Это подарок — чувствовать себя так в 36 лет.

Это мой шестой крупный турнир. Уникально проводить чемпионат мира в середине сезона, но мы все в одной лодке. Как будто продолжаем в кильватере наших внутренних чемпионатов. Все игроки готовы, они в хорошей форме. Нужно быть бдительным в отношении физических кондиций, и персонал сборной Франции пристально следит за этим.

Я не ставлю себе никаких ограничений. Чемпионат мира в Катаре может стать моим последним международным соревнованием, но я не хочу ничего анонсировать. Посмотрим после турнира. Моя мотивация играть на самом высоком уровне осталась неизменной», — приводит слова Жиру Get French Football News.

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