Наставник Испании Луис Энрике назвал лучших тренеров в мире
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о лучших специалистах на его должности.
«Кто лучший тренер после меня? Есть много тренеров, которые лучше, чем я! Мне нравятся Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Карло Анчелотти и многие другие», — рассказал Энрике на своей стрим-трансляции.
52-летний Энрике тренировал сборную Испании с июля 2018 по март 2019 года. Летом того же года после продолжительной болезни умерла его дочь, поэтому к работе с национальной командой он вернулся лишь в ноябре.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Испании сыграет в одной группе с Германией, Коста-Рикой и Японией.
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