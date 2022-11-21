Чернов поделился мнением о предстоящих матчах «Спартака» в Кубке России

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о подготовке к предстоящим матчам Кубка России.
Красно-белым предстоит провести два заключительных матча года на выезде. 23 ноября «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре, а 27 ноября встретится с петербургским «Зенитом».
«Настрой на Кубок России самый боевой, потому что мы ещё не гарантировали даже первые два места — при определённых раскладах можем вообще третье занять. Все ребята это знают. Надо играть последние два матча с хорошим настроением.
На «Зенит» будет настрой вне зависимости от того, какой очковой разрыв. Это всегда неудобный соперник. На «Зенит» настраиваться будем по-особенному», — цитирует Чернова Sport24.
Никита Чернов перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в феврале 2022 года. С тех пор защитник провёл 25 матчей в футболке красно-белых и отдал одну голевую передачу.
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