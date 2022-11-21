Уэйн Руни назвал лучшую позицию для Неймара в сборной Бразилии

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни считает, что нападающий Бразилии Неймар должен играть левого форварда, а не быть на острие атак.

Где должен играть Неймар? Это зависит от тактики и от того, в каком виде его позиционирует тренер. Он фантастический игрок и забил немало голов. Как тренер я бы предпочёл, чтобы Неймар был в моей команде, а не играл у соперника. Уверен, что Тите правильно настроит его и поможет сборной Бразилии выиграть шестой чемпионат мира.

Честно говоря, я бы, наверное, попросил его играть слева, потому что это позволило бы ему подбирать мяч и убегать, а не играть спиной к воротам. Он может создавать большие возможности для партнёров и для себя. Для меня левый фланг — лучшая позиция для Неймара», — приводит слова Руни The Times Of India.

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