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Роналду: Португалия — лучшая команда чемпионата мира, но нам нужно доказать это на поле

Роналду: Португалия — лучшая команда чемпионата мира, но нам нужно доказать это на поле
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что его команда — лучшая на чемпионате мира в Катаре.

«Считаю, сборная Португалии — лучшая команда на этом чемпионате мира, но нам надо доказать это на поле», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

Сборная Португалии на чемпионате мира сыграет в группе H с Уругваем, Ганой и Южной Кореей. Первая встреча на турнире для португальцев состоится с Ганой в четверг, 24 ноября.

37-летний Роналду дебютировал в сборной Португалии в августе 2003 года. В 191 матче за национальную команду Криштиану забил 117 голов и отдал 43 результативные передачи. Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в мире среди игроков всех сборных.

Топовые нападающие ЧМ-2022. Видеоролик:

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